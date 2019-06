Ue, Di Maio e Salvini: "Debito creato in passato, avanti col taglio delle tasse"

"Non chiediamo i soldi degli altri, vogliamo solo investire in lavoro, crescita, ricerca e infrastrutture. Sono sicuro che a Bruxelles rispetteranno questa volontà", sottolinea il leader della Lega.



Salvini: "E' il momento di ricostruire" - E aggiunge: "Se gli italiani non lavorano il debito cresce. Non ci vuole uno scienziato per capirlo. Basta guardare quello che si è fatto negli ultimi dieci anni: taglia, taglia, taglia. E il debito cresce. Dobbiamo fare il contrario, altrimenti non puoi assumere medici e chiudi gli ospedali, non puoi assumere poliziotti e chiudi i posti di polizia, non puoi assumere giudici e chiudi i tribunali. E' il momento di riaprire, di ricostruire".



Di Maio: "L'Italia dà ancora senza ricevere" - "E' molto seccante che ogni giorno si trovi un motivo diverso per parlare male dell'Italia e di questo governo", afferma con forza Luigi Di Maio. "Sono anni che diamo senza ricevere, o che riceviamo meno di quanto ci spetterebbe, anni che siamo totalmente ignorati sulla questione migranti, ad esempio. Ci lasciano tutto il peso e, come se non bastasse, poi ci fanno pure la morale. Così non va bene, così è troppo facile".



"Lasciatemi dire che come sento parlare di doveri, mi piacerebbe sentir parlare anche di diritti. Diritti degli italiani e delle loro famiglie, che tradotto significa la possibilità di aiutare anche le imprese, le scuole, la nostra sanità. Quindi rimbocchiamoci le maniche tutti. E con tutti intendo anche Bruxelles", conclude il capo politico del M5s.



Meloni: "Dal governo scelte folli, ma l'Europa chieda scusa" - Sul tema della procedura d'infrazione interviene anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Penso che la Commissione europea, più che mandare lettere per dirci cosa dobbiamo fare, dovrebbe mandare lettere per chiedere scusa per le politiche drammatiche che ha fatto intraprendere in questi anni". Tuttavia, aggiunge conversando con i cronisti alla Camera, "se il governo pensa di rispondere all'Ue reiterando le politiche folli dell'ultimo anno, spendendo in deficit per finanziare il mostro della spesa pubblica, la procedura sarà inevitabile. Sfido il governo ad andare a vedere il bluff dell'Ue, presentando una ricetta in grado di rilanciare l'economia italiana".