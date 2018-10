Ue, Di Maio contro Juncker: "E' inadatto al ruolo che ricopre"

"Jean-Claude Juncker non è adatto a ricoprire il ruolo di presidente della Commissione Ue, ormai è evidente". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, aggiungendo che l'ex presidente dell'Eurogruppo "si permette di fare la morale a noi, che abbiamo stabilito un rapporto deficit/Pil al 2,4%, ma non a Paesi che ne hanno uno al 2,8%". In precedenza anche l'altro vicepremier, Matteo Salvini, aveva attaccato Juncker, dicendo: "Parlo con persone sobrie".