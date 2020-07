Ue, Berlusconi: "Conte bravo nelle trattative, ma adesso ci ascolti"

Fondi Ue, decisione "dovuta soprattutto alla Merkel" - Nella sua intervista al Quotidiano Nazionale dunque Berlusconi sottolinea che "l'Italia ha fatto bene la sua parte, e gliene diamo atto volentieri, ma la decisione è dipesa soprattutto dall'equilibrio e dalla lungimiranza della cancelliera Merkel, che ha capito che era in gioco non soltanto il destino di qualche Paese, ma il futuro dell'Europa come soggetto economico e politico. Da parte italiana in tanti hanno concorso a questo risultato, per il quale anch'io mi sono impegnato attivamente in tutte le sedi europee. Abbiamo lavorato tutti nella stessa direzione, nonostante il governo avesse lasciato cadere le nostre offerte di collaborazione".

"Basta assistenzialismo, avanti con gli investimenti" - Secondo il leader di Forza Italia il nostro Paese adesso, per meritarsi i fondi stanziati da Bruxelles, "deve smettere con lo statalismo assistenziale e fare investimenti prima di tutto in infrastrutture". Poi Berlusconi dà precise indicazioni: "Conte e i suoi devono imparare a lavorare nella logica di un'economia di mercato. Devono essere pronti ad ascoltare i suggerimenti che abbiamo offerto tante volte, ottenendo finora solo risposte di cortesia formale. Devono capire di non essere più in grado di andare avanti da soli, fra tutte le contraddizioni delle quattro sinistre".

"I grillini non hanno cambiato il loro Dna" - Stesso discorso, chiarisce, vale per lo scostamento di bilancio. "Non possiamo certo votarlo a scatola chiusa - precisa Berlusconi -. Siamo disposti a sostenerlo, ma solo se ne avremo condiviso i contenuti e le finalità". In particolare, per Berlusconi "Conte ha uno stile diverso, più cultura e più garbo di molti dirigenti dei M5s. Non credo tuttavia li abbia mutati davvero. E' piuttosto abile ad usarli soprattutto per la sopravvivenza del suo governo. Però i grillini non hanno cambiato il loro Dna. Salvo eccezioni, rimangono un partito senza cultura, senza idee, senza un programma che non sia fatto di invidia sociale, di pauperismo, di giustizialismo.

Un ringraziamento a Prodi - Berlusconi ha poi voluto ringraziare "il professor Prodi per l'apprezzamento" che gli ha rivolto per il suo modo di fare opposizione in maniera costruttiva e responsabile, "ma saranno gli italiani a dire che Forza Italia può e deve fare parte del governo del Paese, per garantire una politica liberale, cristiana, garantista, europeista, della quale siamo l'unica espressione coerente in Italia". Il leader di Forza Italia esclude invece un'alleanza di centro tra Italia Viva, Azione di Calenda, +Europa e il suo partito, come propone Matteo Renzi. Fantapolitica? "Direi di sì - risponde -. Basta guardare i numeri. Però c'è una cosa che non riesco a capire: come può un leader politico come Renzi, che tante volte si è dimostrato lucido, brillante, convincente, continuare ad assicurare la sopravvivenza del governo delle sinistre, un governo non in grado di risollevare il Paese dalla crisi, un governo le cui scelte sono determinate in buona parte dai Cinquestelle". E in caso di crisi di governo, "le elezioni sarebbero certamente la strada maestra".