Ucraina, Zelensky parlerà martedì mattina al Parlamento italiano

Come già ha fatto con i Parlamenti di altri Paesi (tra cui Gran Bretagna, Usa, Canada e Germania, oltre che con il Parlamento europeo), il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlerà in videoconferenza con la Camera e il Senato a Montecitorio il 22 marzo alle 11:00.

Per l'occasione le camere si riuniranno, anche se non formalmente, in seduta comune.