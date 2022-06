Ucraina, Salvini: "Sulla risoluzione per le armi il governo non rischia"

Per la risoluzione sulle armi all'Ucraina "lavoriamo per unire e parlare di pace".

E il governo non rischia, quantomeno "per la Lega". E' il leader del Carroccio Matteo Salvini che dichiara: "Sarebbe un problema se passasse giugno senza il decreto benzina e il decreto siccità". Sulle spaccature in merito nel Movimento 5 stelle, il segretario leghista chiarisce: "Non commento i se né i litigi dei pentastellati. E per la riunione del pomeriggio sul tema ho delegato i capigruppo. Mi piace delegare la soluzione dei problemi ad altri".