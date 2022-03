Ucraina, Protezione civile: 300 euro per ogni profugo che trova autonoma sistemazione, 150 per i minori

È quanto prevede un'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio . In caso ci siano dei minori "è riconosciuto un contributo addizionale mensile di 150 euro per ciascun figlio".

Chi beneficerà del contributo

fondi "in un'unica soluzione e in forma cumulativa"

non potrà accedere "ad altre forme di assistenza alloggiativa", ma potrà ricevere i. Anche per due o tre mensilità, qualora i tempi delle domande dovessero prolungarsi oltre i 90 giorni dalla data d'ingresso in Italia.

Contributo in contanti, tempistiche e documenti necessari

- Il contributo potrà essere erogato in contanti da un qualunque istituto di credito nel Paese, nel caso l'avente diritto non abbia un conto corrente. Occorrerà presentare un proprio documento d'identità e la ricevuta del permesso per la protezione temporanea rilasciata dalla Questura competente. Nel caso in cui i profughi trovino un lavoro, si legge ancora nell'ordinanza, "il beneficiario può continuare a fruire della misura in godimento per un periodo massimo di 60 giorni".

L'assistenza sanitaria

- Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, i profughi ucraini vengono equiparati ai cittadini italiani. Verrà rilasciato loro un codice fiscale e con quello si potrà accedere alle prestazioni sanitarie. A ogni regione verrà invece riconosciuto un rimborso forfettario di 1.520 euro a profugo, per un massimo di 100mila unità.