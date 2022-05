Ucraina, Letta: "Tensioni ma il governo non cadrà"

"Il governo non cadrà, ci saranno delle tensioni, ma si troverà il modo di superare questa tensioni e di far sì che il governo vada avanti".

Lo ha assicurato il segretario del Pd, Enrico Letta, sottolineando però che "se atlantismo ed europeismo vengono meno, un esecutivo non c'è più, la maggioranza non può stare insieme se non è unita su questi temi".