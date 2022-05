Ucraina, Lega: "Se Salvini andrà a Mosca informerà Draghi"

Rispetto alla possibilità che Matteo Salvini vada a Mosca, la Lega ha precisato che "qualora l'eventualità diventasse più concreta", lo stesso Salvini "informerà il presidente Mario Draghi e ne parlerà con i vertici del partito".

Il leader del Carroccio, infatti, si è detto disponibile a un viaggio in Russia nel caso in cui questo dovesse risultare utile alla causa della pace in Ucraina.