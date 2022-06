Ucraina, Di Maio: "Rivendico atlantismo ed europeismo | Attaccandomi, i vertici M5s mettono in difficoltà il governo"

La nota di Di Maio prima del Consiglio M5s di domenica sera

- "Davanti a uno scenario come quello ucraino - ribadisce il ministro - i dirigenti della prima forza politica in Parlamento, invece di fare autocritica, decidono di fare due cose: attaccare, con odio e livore, il ministro degli Esteri e portare avanti posizioni che mettono in difficoltà il governo in sede Ue. Un atteggiamento poco maturo che tende a creare tensioni e instabilità all'interno del governo. Un fatto molto grave". La nota è stata diffusa in attesa del Consiglio M5s, convocato domenica sera per decidere la linea proprio in vista della risoluzione parlamentare, che sarà portata al Consiglio Ue.

"Putin continua a bombardare e uccidere civili innocenti" -

Parlando infatti della risoluzione del governo, che sarà portata sui tavoli europei dopo l'approvazione del Parlamento, Di Maio sottolinea in una nota che "tutti cerchiamo e vogliamo la pace. Intanto, però, Putin sta continuando a bombardare l'Ucraina, ignorando la richiesta della comunità internazionale di sedersi a un tavolo per i negoziati. Intanto l'esercito russo continua a uccidere civili innocenti e blocca i porti e l'export del grano, rischiando di causare una ulteriore guerra che, a sua volta, potrebbe generare l'aumento di nuovi flussi migratori incontrollati, anche verso il nostro Paese".

Energia, "uniti per vincere sul tetto al prezzo del gas"

- Di Maio affronta anche il nodo energetico e dice: "Dobbiamo rimanere uniti per vincere in Ue la battaglia sul tetto massimo al prezzo del gas, per contrastare le speculazioni e tutelare famiglie e imprese italiane".

Lunedì alle 16 il vertice governo-partiti sulla risoluzione

- Prevista per lunedì pomeriggio intorno alle 16, dicono fonti parlamentari, la riunione tra il sottosegretario agli Affari europei Vincenzo Amendola e i rappresentanti dei partiti di maggioranza per trovare una mediazione che porti alla stesura definitiva della risoluzione da votare in Parlamento sulle comunicazioni del premier Mario Draghi.