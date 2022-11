Ucraina, Conte: politica batta un colpo, serve svolta Italia e Ue

Giuseppe Conte è intervenuto sulla situazione in Ucraina.

Il leader del Mv5, durante l'evento della Scuola di formazione del Movimento dedicato a "Pace e Politica", ha dichiarato: "Dopo otto mesi di guerra dobbiamo fare in modo che ci sia un indirizzo verso una doverosa strategia che non ci lasci come unica prospettiva quella di un escalation militare, che ha come unico certezza l'aumento delle vittime e della carneficina o il rischio di un conflitto nucleare". L'ex premier ha aggiunto: "Crediamo che la politica debba battere un colpo: la politica deve fare la strategia e non lasciare che la facciano i militari. Bisogna concentrare gli sforzi per l'apertura di un tavolo negoziale serio con tutti gli attori internazionali".