Turbativa d'asta, il viceministro Garavaglia assolto a Milano | Cinque anni e sei mesi a Mantovani

Il viceministro dell'Economia ed esponente della Lega Massimo Garavaglia è stato assolto per non aver commesso il fatto nel processo milanese in cui era imputato per turbativa d'asta su una gara per il servizio di trasporto di persone dializzate del 2014, quando era assessore lombardo all'Economia. Condannato invece a 5 anni l'ex vicepresidente della Regione Lombardia Mario Mantovani, arrestato nel 2015.

Secondo l'accusa formulata dal pm Giovanni Polizzi, nel 2014, in veste di assessore all'economia della Regione Lombardia, Garavaglia avrebbe pilotato a favore della Croce Azzurra Ticinia, associazione dell'Alto Milanese, una gara d'appalto da 11 milioni di euro all'anno per il trasporto dei malati dializzati. La pubblica accusa aveva chiesto per il leghista una condanna a 2 anni di carcere. I giudici della Quarta Sezione Penale lo hanno invece assolto "per non aver commesso il fatto".



Oltre che a Garavaglia, l'accusa di turbativa d'asta era contestata anche all'ex vicepresidente della Regione Lombardia, Mario Mantovani, finito sotto processo anche per corruzione e concussione. Il Tribunale lo ha condannato a 5 anni e 6 mesi di carcere, contro i 7 anni e 6 mesi chiesti dalla pubblica accusa. I giudici hanno condannato anche altre 8 persone a pene comprese tra i 4 anni e 4 mesi per l'allora stretto collaboratore di Mantovani, Giacomo Di Capua, e gli 8 mesi. Tra gli altri, sono stati condannati anche l'architetto Gianluca Parotti (2 anni e 10 mesi) e Francesco Errichiello, ex provveditore alle Opere pubbliche della Lombardia.



I giudici hanno anche condannato Mantovani, l'ex dg della Asl di Milano Giorgio Scivoletto e Giovanni Tomasini (a 2 anni e 2 mesi entrambi), presidente della Croce Azzurra Ticina onlus, per il capo di imputazione di turbativa d'asta contestato anche a Garavaglia, che e' stato assolto (altri due gli assolti nel processo).



Mantovani, tra l'altro, è stato anche condannato a versare provvisionali di risarcimento, assieme ad altri, al Comune di Arconate (100mila euro), di cui è stato sindaco, e alla Regione Lombardia, che era parte civile col legale Antonella Forloni. Disposte confische anche per oltre 300mila euro.



La difesa di Garavaglia: "Procedimento inutile" - E' stato un "processo inutile" che "poteva non essere fatto" e i giudici hanno "capito che una telefonata per la segnalazione di un problema non è reato". Lo ha detto a caldo l'avvocato Jacopo Pensa, legale del viceministro Massimo Garavaglia dopo l'assoluzione dell'esponente leghista. "Sono felicissimo per lui, i giudici hanno capito che è una persona perbene", ha aggiunto il legale.