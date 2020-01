Tunisia chiede scuse Salvini, lui replica: "Lotta droga deve unire"

Dopo il blitz di Matteo Salvini al citofono di un tunisino a Bologna, è arrivata la reazione diplomatica: un parlamentare di Tunisi, parlando a nome di tutta l'Assemblea ha infatti definito il gesto "vergognoso" e ha chiesto al leader della Lega scuse ufficiali. Secca la replica di Salvini: "La lotta agli spacciatori dovrebbe unire e non dividere. Ci sono immigrati per bene, che rispettano le leggi. Ma chi spaccia è un problema per tutti".