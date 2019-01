Trivelle, ministero dell'Ambiente: "Costa non firmerà permessi"

"Tutte le richieste di permessi di trivellazione che arriveranno sulla scrivania del ministro dell'Ambiente Costa non verranno firmate". Lo riferiscono fonti del ministero, commentando le affermazioni di Angelo Bonelli (Verdi) su un presunto via libera a 15 nuove trivellazioni, contenuto nell'accordo fra M5s e Lega. Il ministero ha quindi ribadito che il ministro Costa ha già espresso la sua intenzione di non firmare nuove autorizzazioni.