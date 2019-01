Trivelle, la Lega: "Non si scherza con migliaia di posti di lavoro"

Continua il braccio di ferro nella maggioranza sul tema delle trivelle. "Non si scherza con migliaia di posti di lavoro", affermano fonti della Lega, esprimendo preoccupazione per la possibilità che l'emendamento al decreto semplificazioni passi così come voluto dal M5s, cioè con lo stop alle trivelle e l'aumento dei canoni. Fonti di governo riferiscono inoltre che, se non si dovesse trovare un accordo sulle trivelle, salterebbe l'intero decreto.