Tria rientra in serata a Roma, salta l'Ecofin informale di Bucarest

Il ministro dell'economia Giovanni Tria ripartirà in serata per Roma, e non parteciperà quindi alla riunione dell'Ecofin informale in programma domani a Bucarest. E' quanto scrive l'Ansa da fonti del ministero. Tria ha però avuto un bilaterale col vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrowskis, a margine dell'Eurogruppo: "Abbiamo discusso degli obiettivi di crescita economica e di finanza pubblica dell'Italia", ha dichiarato.