Transizione ecologica, norme per ministero rinviate a nuovo decreto

Ansa

Un decreto per l'organizzazione del ministero per la Transizione ecologica si farà in una successiva riunione del Consiglio dei ministri. Lo si apprende da diverse fonti di governo. Nel corso del Cdm odierno il titolare, Roberto Cingolani, aveva chiesto più personale per il suo dicastero, ritenuto centrale per il Pnrr, e la riunione era stata sospesa brevemente per una verifica tecnica.