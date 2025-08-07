Logo Tgcom24
Toscana, ok base M5s a candidatura Giani: il 60% dice sì alla coalizione col Pd

07 Ago 2025 - 18:59
© Tgcom24

Gli iscritti del Movimento 5 Stelle della Toscana hanno dato il via libera alla candidatura di Eugenio Giani alla presidenza della Regione. La base M5s era chiamata a scegliere, con un voto online sulla piattaforma Skyvote. L'opzione che prevede "la partecipazione del Movimento 5 Stelle alla coalizione promossa dal Partito Democratico in contrapposizione alla coalizione di centro-destra, condizionata al raggiungimento e alla sottoscrizione di un pieno e completo accordo", ha prevalso con 1.538 voti su 2.568 votanti (circa il 60%).  

