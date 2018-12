Toghe in pensione a 72 anni? Bonafede esclude interventi

E' giallo su un emendamento alla Manovra, firmato dal senatore M5s Mattia Crucioli ma non ancora presentato, che porta a 72 anni l'età del pensionamento per i magistrati. Dopo le critiche da parte dell'Anm, che ha parlato di "un intervento avulso da una riflessione complessiva sulla carriera", il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha escluso interventi: "Non c'è nessuna proposta del governo" per allungare di due anni l'età pensionabile.