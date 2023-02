Terzo Valico, Landini: "Ancora stragi, basta chiacchiere"

Con l'incidente mortale nel cantiere del Terzo Valico, "la strage sul lavoro continua e siamo di fronte solo a chiacchiere, a tavoli finti in cui non si prendono decisioni e nel frattempo la gente continua a morire sul lavoro".

Lo ha detto il segretario generale Cgil, Maurizio Landini, aggiungendo: "Vedremo quali sono le cause. Se però dovesse confermarsi che in un grande cantiere, di grandi opere, non ci sono adeguate misure di sicurezza e di intervento di fronte a infortuni, è chiaro che si conferma che bisogna cambiare strada e registro e che non è più sufficiente un incontro con il ministro".