Terzo mandato, Fedriga: "C'è chi vuole eliminare l'avversario per legge"

Il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, torna a dire la sua sulla questione del terzo mandato per i presidenti di Regione. "Se c'è qualcuno che vuole vincere facendo fuori l'avversario e dicendo che non si può candidare è legittimo", ha osservato il governatore del Friuli-Venezia Giulia. "Io vorrei vincere in realtà confrontandomi con l'avversario e magari essere scelto dai cittadini e non invece eliminare l'avversario per legge. La maggioranza farà il suo percorso e ognuno si prenderà le sue responsabilità".