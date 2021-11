Terrorismo, Di Maio: Italia in prima linea, con Usa lanceremo piattaforma anti-Isis

ansa

"L'Italia non fa passi indietro sulla lotta all'Isis e al terrorismo. Stiamo dando il massimo su questo fronte, e ne è dimostrazione la riunione della Coalizione anti-Daesh, che abbiamo organizzato, per la prima volta in Italia, a giugno e che ho copresieduto con il collega americano Tony Blinken". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che aggiunge: "A dicembre lanceremo la 'piattaforma' per la lotta al terrorismo in Africa".