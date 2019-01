Terremoto, Conte: "Trovata una soluzione per problemi delle casette"

Il premier Giuseppe Conte ha annunciato via Facebook che è, anche insieme alla protezione civile, "abbiamo trovato una soluzione per rendere agibili quelle casette che hanno evidenziato criticità per l'umidità trasudata dai pavimenti. Sono stato in continuo contatto con il sottosegretario Crimi, delegato a seguire le aree terremotate e giovdì pomeriggio incontrerò a Palazzo Chigi i governatori di Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria".