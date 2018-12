Terremoto Catania, Bertolaso a Di Maio: "Si tolga la maglia della Protezione civile"

"Da inventore del logo della Protezione civile, chiedo al signor Luigi Di Maio di togliersi subito quella maglia, per favore". Lo ha scritto l'ex capo del Dipartimento della Protezione civile Guido Bertolaso, in una lettera aperta al vicepremier in seguito al terremoto che ha colpito l'area etnea. "Evidentemente Di Maio si è precipitato a Catania per motivi propagandistici, non mi risulta che sia stato delegato a rappresentare la Protezione civile".