Tensioni nel governo, Salvini: "M5s cambia idea? Basta dirlo"

"Siamo persone ragionevoli, se i 5 stelle hanno cambiato idea, basta che lo dicano". Matteo Salvini durante un comizio in Trentino fa il punto sulle tensioni nel governo e aggiunge: "Ci sediamo al tavolo, si va avanti. Meglio per telefono che in tv". "Non mi sembra il caso di litigare dentro la maggioranza - ha ripetuto Salvini -. Anche noi pensiamo che alcuni provvedimenti, come il condono per Ischia, non siano un bel segnale".