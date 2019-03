Tav, Zingaretti: "Arroganza di una maggioranza senza visione"

Duro attacco di Nicola Zingaretti al governo giallo-verde sul dossier Tav. "E' l'arroganza di una maggioranza parlamentare che per gestire il potere non vuole ammettere di non essere portatrice di una visione del futuro dell'Italia, ci sta rendendo ridicoli e paghiamo un costo enorme come sistema Paese", ha detto infatti il neo segretario del Pd. "Se non sono capaci si dimettano", ha quindi aggiunto.