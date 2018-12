Tav, Salvini: "Senza risposte dall'analisi, possibile un referendum"

Se dall'analisi costi-benefici sulla Tav non dovessero arrivare delle risposte chiare, una strada potrebbe essere quella del referendum. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Aspettiamo il rapporto costi e benefici - ha spiegato -. Ma se non si arrivasse a una decisione, chiedere ai cittadini cosa ne pensano potrebbe essere una strada". Alla domanda specifica su un possibile referendum, il vicepremier ha replicato: "Perché no?".