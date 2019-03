Tav, Salvini: "Se il governo regge? Assolutamente sì"

Nonostante il mancato accordo tra Lega e Movimento 5 stelle sulla Tav, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è certo che il governo non sia a rischio. "Assolutamente sì", ha infatti risposto a chi chiedeva se l'esecutivo possa reggere ancora. Il vicepremier ha ribadito inoltre di aver risposto nello stesso modo anche durante le campagne elettorali in Abruzzo e Sardegna: "Fra poco ci sono le elezioni comunali in Sicilia e risponderò ancora così".