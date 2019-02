Tav, Salvini: "Rivedere i costi, ma si va avanti" | . Di Stefano (M5s): "Sette miliardi a perdere, va fermata"

Secondo Salvini, l'accusa di Renzi è una "fesseria. In merito alla giustizia, ritengo che debba far parlare altri. Questa ipotesi del mercato, ti voto no all'autorizzazione in cambio del no alla Tav, della legittima difesa, è veramente squallida".



Quanto al merito della decisione sulla Tav, "è nel contratto che il progetto andava rivisto e poteva essere ridimensionato arrivando a tagliare 1 miliardo di opere che potevano essere evitate ad esempio investendo nella metropolitana di Torino. Stiamo andando verso questo percorso. Sono in Sardegna, continuo a pensare che c'è bisogno di gas, metano, aerei, navi, e lavoro per un Paese che va avanti. Poi ci sono altre sensibilità al governo e quindi se si può tagliare su dei costi spropositati è giusto ragionarci". Tagliare ma conservando? "Assolutamente sì".



Tria: "I cantieri già avviati devono essere completati" - "Tutti i cantieri pubblici già avviati, quelli che sono già stati oggetto di contratti, trattati, accordi internazionali, devono essere realizzati". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in un'intervista alla tv France 3, a proposito della Tav. "Dobbiamo inviare un messaggio di serenità a tutti coloro che vogliono investire a lungo termine in Italia. Noi non soltanto dobbiamo rilanciare gli investimenti pubblici, ma dobbiamo mandare un messaggio di serenità a tutti quelli che vogliono investire sul lungo termine in Italia", ha aggiunto.



Centinaio (Lega): "Chiederò ai colleghi se la Tav è congelata o no" - "Oggi chiederò ai colleghi in Consiglio dei ministri di rendere noto a tutto il governo se effettivamente la Tav è stata congelata o no". Così il ministro delle Politiche Agricole e Turismo, Gian Marco Centinano (Lega).



Di Stefano (M5s): "Sette miliardi a perdere, va fermata del tutto" - Pochi sono i dubbi del sottosegretario ali Esteri, Manlio Di Stefano (M5s): "La Tav è un'opera che costerebbe a tutti gli italiani sette miliardi a perdere. Per noi è un'opera che va fermata del tutto".