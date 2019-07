Tav, Salvini: "L'opera si farà e nessuna tolleranza per i teppisti"

La Tav si farà e "non ci sarà alcuna tolleranza nei confronti dei teppisti" che hanno violato la zona rossa del cantiere della Torino-Lione a Chiomonte (Torino). Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, parlando degli scontri tra No Tav e forze dell'ordine registrati in Val di Susa. "Ringrazio le forze dell'ordine che hanno evitato feriti (ad eccezione di un poliziotto) e incidenti gravi, garantendo a tutti libertà di manifestazione", ha aggiunto.