Tav, Salvini: il No del M5S "è contro il buonsenso" | "Moscopoli? Non mi occupo di fantasie"

Il No del M5S alla Tav è "contro il buonsenso. Che la Tav sia utile la Lega lo dice da sempre. Che costi di più sospenderla che finirla è evidente". Lo ha dichiarato Matteo Salvini fuori da Palazzo Chigi, aggiungendo: "Non penso che ci sia lo scambio del mercato: la Tav è fondamentale come la pedemontana e altre infrastrutture. Mi auguro che nessuno dica questi sì per rimandare il voto o far piacere a Salvini".

"A me interessano i fatti: la Tap si fa perché l'energia deve costare meno, la Tav si fa perché viaggiare deve costare meno. Ho a cuore il futuro degli operai dell'Ilva e mi rifiuto di pensare alla chiusura degli stabilimenti Ilva. Ho a cuore il fatto che se c'è del petrolio sotto il nostro mare e la nostra terra, si possa estrarre perche' ci conviene. A me interessa la sostanza e la sostanza per il momento ci da' ragione quindi avanti cosi'", ha aggiunto il ministro dell'Interno.



"Moscopoli", Salvini: non mi occupo di fantasie" - "Non abbiamo chiesto né preso soldi da nessuno. Il resto è fantasia. La fantasia e i film di spionaggio di serie B...ognuno occupa il suo tempo come vuole. Io mi occupo di sicurezza vera, di problemi veri, immigrazione, mafia camorra. Di questo mi occupo, non di spionaggio", ha poi affermato il segretario della Lega, in merito alla vicenda "Moscopoli", sulla quale il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà questo pomeriggio in Senato.