Tav, Salvini: Di Maio? Io non litigo ma è più utile finire l'opera

"Io non litigo con nessuno" ma "se qualcuno ha scavato 25 chilometri di galleria è più utile finirla o lasciarla così? Per capirlo non serve una laurea al Politecnico". Lo ha detto il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini parlando in diretta sulla sua pagina Facebook. "Stiamo preparando un decreto per dimezzare i tempi dei cantieri, l'Italia ha bisogno di più opere".