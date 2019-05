Tav, Salvini a Di Maio: speso soldi degli italiani, ormai va finita

"Sono mesi che dico all'amico Luigi Di Maio che se abbiamo speso dei soldi degli italiani per scavare un tunnel sotto una montagna per farci passare il treno, finiamolo sto buco sotto la montagna e facciamo viaggiare il treno. Mi sembra una cosa normale". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, tornando in un comizio a Palestrina a ribadire il suo sì alla Tav. "L'importante - ha aggiunto - è cominciare le cose e poi finirle".