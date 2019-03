Tav, Matteo Salvini: "Stasera si decide, non esiste un forse"

"Stasera ci sarà un sì o un no. Il forse non esiste". Lo ha detto il vicepremier della Lega Matteo Salvini prima di entrare a Palazzo Chigi per il vertice di governo sull'Alta velocità Torino-Lione. Per Salvini "costa di più non fare la Tav che farla". E poi ha aggiunto: "Il treno è più sicuro, costa meno e inquina meno, su questo non c'è nessuno che mi possa far cambiare idea".