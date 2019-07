Tav, M5s: "Parole Lega? Sono bulli senza numeri"

Il M5s contrattacca alle parole della Lega che "invitava" i pentastellati a lasciare il governo se in difficoltà dopo la decisione presa sull'Alta Velocità. "Dalla Lega fanno i bulli sulla Tav coprendosi dietro ai numeri di Pd e Cav. Se ogni forza politica votasse per sé passerebbe la mozione M5S. Lo dicano ai cittadini, dicano che dopo quello della crostata c'è un altro di patto di tutti i partiti per regalare 2 mld di euro alla Francia".