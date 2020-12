Tav, M5s: "Non ci sono le condizioni per votare il contratto di programma"

ansa

Dopo settimane di incontri e audizioni "oggi mancano i presupposti per votare sì allo schema di Contratto di Programma per la Torino-Lione", passato con l'ok degli altri gruppi. A chiarirlo sono i deputati del M5s in commissione Trasporti, spiegando che la decisione di abbandonare "non è in alcun modo un atto ostile alla maggioranza, ma è maturata dopo aver riscontrato numerose criticità sotto il profilo giuridico, regolatorio e contrattuale".