Tav, governatore Toti: "Sosterrei un referendum, ma non serve"

"Sosterrei il referendum per la Tav, ma non serve. Non si fa politica con lo studio di costi e benefici di un'opera". Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti. La politica "si fa con una visione, così cresce il Paese. Con l'analisi costi-benefici - ha ricordato Toti - non ci sarebbe stata la Transiberiana o il grande porto di Genova".