Tav, Giachino (FI): "Salvini mi ha detto che i lavori devono essere completati

"Salvini mi ha detto che i lavori per la Tav devono essere completati". Queste le parole di Mino Giachino, promotore della petizione "Sì Tav" ed ex Sottosegretario alle infrastrutture, che durante la trasmissione "Dentro i fatti" di Tgcom24 ha riportato un dialogo avuto con il vicepremier Matteo Salvini. "Lui si augura", aggiunge, "che i lavori della Commissione analisi costi-benefici vengano fatti presto e bene e che si dia a tutto il Paese una sensazione di imparzialità in questo ambito".

Conte: "Governo trasparente, analisi costi-benifici entro dicembre" - Questa mattina il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato, insieme al vicepremier Luigi Di Maio e al ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, una delegazione imprenditoriale "sì Tav" a Palazzo Chigi. Il premier agli imprenditori ha voluto chiarire l'approccio del governo senza però esporsi sul futuro dell'Alta velocità Torino-Lione: "Trasparenza, ascolto, equilibrio e approccio pragmatico sono le parole chiave che caratterizzano la nostra azione, così come è stato sino a oggi e sarà anche per tutte le altre opere infrastrutturali - ha affermato il capo del governo - . Questo governo vuole lanciare un segnale di attenzione a Torino ed è in campo per rilanciare l'economia e il tessuto produttivo di tutto il territorio, con investimenti e sostegno alle imprese". Conte ha assicurato che "l'analisi preliminare sui costi-benefici dell'Opera verrà ultimata entro dicembre, la decisione sarà presa prima delle Europee di maggio".