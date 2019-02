Tav, fonti di governo M5s: "Se l'analisi è negativa, l'opera non si farà"

Se dall'analisi costi-benefici sulla Tav emerge un saldo negativo, il premier Giuseppe Conte "non potrà che prenderne atto e l'opera non potrà che essere bloccata". Lo sottolineano fonti di governo M5s interpellate sul dossier sulla linea Torino-Lione. Le stesse fonti spiegano che, visto che l'approfondimento tecnico sulla Tav è ormai pronto, la decisione dell'esecutivo in merito arriverà nel "brevissimo periodo".