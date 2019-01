Tav, Fico: M5s è contrario all'opera, no a referendum

"In questi 14 anni - ha detto Fico a "Il Fatto Quotidiano" - non è mai stata ventilata una posizione del genere. Il Movimento si era preso la responsabilità di annullare l'opera, in quanto la riteneva un'involuzione e non un progresso dopo aver analizzato di tutto e di più sul Tav".



"Sabato a Torino sono di nuovo scesi in piazza per il sì al Tav. E la Lega spinge per un referendum. Bisognerebbe innanzitutto chiarire di che tipo di referendum parliamo - ha aggiunto Fico -. E comunque per la Costituzione per indirne uno servono 500mila firme, e se accadesse non avrei nulla da dire. Piuttosto avrei da dire se il Movimento appoggiasse un referendum sul Tav, questione che non ha mai lontanamente posto".