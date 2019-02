Tav-Diciotti, Salvini: "Non è il mercato, no contrattazione con M5s"

Non c'è nessuna contrattazione Lega-M5s sui temi caldi di questi giorni, Tav e autorizzazione a procedere contro Salvini sul caso Diciotti, secondo il ministro dell'Interno. "Non siamo al mercato del pesce - dice il vicepremier -. Io giocavo con le figurine dei calciatori quando andavo alle scuole elementari, adesso non è che io ti do la Tav se mi dai un pezzo di autonomie, però voti No al processo ma mi approvi la legittima difesa".