Tav, Di Maio scrive ai parlamentari M5s: stop ai bandi o no in Aula

Il vicepremier Luigi Di Maio, in una lettera inviata ai parlamentari M5s in vista della riunione dei gruppi, ha affermato che "per fermare la Tav ci sono due passaggi. Il primo è il blocco dei bandi che può avvenire o tramite delibera del Cdm o tramite un atto bilaterale Italia-Francia che intervenga sul CdA di Telt. Il secondo è il passaggio parlamentare per il no all'opera". Di Maio ha ammesso che "sui due passaggi non c'è accordo nel governo".