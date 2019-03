Tav, Di Maio: "M5s non cambia idea su Diciotti, no a mercimoni"

Il M5s non cambierà il suo atteggiamento sul caso Diciotti viste le difficoltà a raggiungere un accordo con la Lega sulla Tav. E' il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, a smentire l'ipotesi di uno scambio di favori sulle due questioni. "Non siamo gente che fa mercimoni, non c'è nessuna volontà oscura di utilizzare altre votazioni" per la Tav, ha spiegato il vicepremier. I 5 Stelle, dunque, restano fermi sul no a procedere nei confronti di Matteo Salvini.