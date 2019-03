Tav, Di Maio a Salvini: basta folklore ora avanti con responsabilità

"Dobbiamo andare avanti con grande senso di responsabilità. Non si può pensare di continuare con la narrazione della crisi". Lo dice Luigi Di Maio, facendo riferimento, in una diretta Facebook, alle parole pronunciate nei giorni scorsi da Matteo Salvini sulla Tav. "Basta con le frasi folkloristiche, siamo qui per dare tranquillità". Il leader del M5s ringrazia poi il premier Conte: "Il suo lavoro sulla vicenda Tav è stato determinante e fondamentale".