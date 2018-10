Tav, Chiamparino: "Sono pronto a chiedere un referendum"

Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte, ribadisce la volontà di andare avanti con la Tav. "Sì all'opera, senza se e senza ma - spiega al Consiglio regionale - e propongo l'istituzione di un tavolo col governo per discutere della tratta nazionale". In caso di risposta negativa da parte dell'esecutivo, Chiamparino è pronto al referendum: "Chiederò al Consiglio di trovare un modo per chiedere al Piemonte una consultazione popolare".