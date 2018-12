Tav, Chiamparino: silenzio governo intollerabile, pronti a farla noi

"E' intollerabile che il governo non dica una parola sul fatto che scade il commissario di governo sulla Torino-Lione, così come sul fatto che finisce l'Osservatorio". Lo dice il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, parlando della tav. "E' un segno incontrovertibile della volontà del governo di non volerla fare", aggiunge, ribadendo "l'intenzione di assumere in proprio la gestione e il finanziamento dell'opera".