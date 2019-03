Tav, Chiamparino scrive una lettera a Salvini per chiedere un "referendum"

Il governatore del Piemonte Sergio Chiamparino si oppone allo slittamento dell'avvio dei bandi per la Tav e invia una lettera al ministro dell'Interno Matteo Salvini per chiedere un referendum per il 26 maggio, in concomitanza con le Europee. Secondo Chiamparino bisogna sospendere "la protrazione delle attività di realizzazione dell'opera e quindi degli effetti negativi sul territorio, per la mancata attivazione dei cantieri".

Nell'esprimere "preoccupazione" per "la situazione di incertezza", che si è creata sulla Torino-Lione, Chiamparino ha scritto: "Tale consultazione riguarderebbe l'impegno per la Regione Piemonte di attivarsi in tutte le sedi per la rimozione degli elementi di impropria protrazione delle attività di realizzazione dell'opera e degli effetti negativi immediati sia sul territorio, per la mancata attivazione dei cantieri di lavoro, sia prospettici conseguenti all'isolamento del territorio dai grandi collegamenti di trasporto europei", si legge nella missiva inviata al Viminale.



"Anche se la consultazione popolare potrebbe essere svolta con metodi diversi dai tradizionali sistemi di voto elettorale, ritengo che un tema così delicato pretenda di essere affrontato con uno strumento di voto certo e trasparente", ha precisato il presidente della Regione Piemonte. L'auspicio di Chiamparino è che la richiesta "possa trovare la sua piena condivisione, tale da imprimere l'indirizzo per l'adozione di tutti necessari e conseguenti provvedimenti a livello statale, in relazione ai quali l'amministrazione regionale porrebbe in essere i propri adempimenti".