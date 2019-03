Tav, Chiamparino: martedì richiesta formale di referendum

Sergio Chiamparino presenterà ufficialmente martedì la richiesta di un referendum sulla Tav. "Il Piemonte non ci sta a farsi prendere in giro da Conte-Salvini-Di Maio, tre uomini in fuga elettorale dalla Tav - ha detto infatti il presidente della Regione -. Domani formalizzeremo la richiesta al ministero dell'Interno di poter tenere la consultazione popolare sul blocco della Tav con le elezioni del 26 maggio".