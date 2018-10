Tav, Berlusconi: "Opera fondamentale, governo inadeguato"

Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una nota denuncia le "gravi incertezze sull'attuazione delle grandi opere, fino a mettere in forse un'infrastruttura fondamentale come la Tav". Secondo Berlusconi, "ciò dimostra l'assoluta inadeguatezza dell'esecutivo in carica, e l'urgenza che i nostri alleati di centrodestra pongano fine al più presto a un governo inefficiente e che contraddice le richieste dei settori produttivi del Paese".