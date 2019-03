Tav, ancora nessuna decisione | Di Maio: "Come se ne esce? E' tosta"

Fi: "Sulla Tav governo porta l'Italia a un binario morto" - "Sulla Tav il governo porta definitivamente l'Italia su un binario morto. Come previsto da Forza Italia il ridicolo e vergognoso balletto delle analisi, dei vertici notturni a palazzo Chigi e delle 'interlocuzioni' ha avuto come unico effetto quello di non decidere. Come ribadito dal presidente Silvio Berlusconi la Tav va fatta 'senza se e senza ma". Il resto appartiene alla codardia politica'", afferma l'azzurro Giorgio Mulè.



Fi mostra cartelli in Senato: "Non fermate l'Italia" - Durante le dichiarazioni di voto sulle mozioni sulla Torino-Lione in Senato, i senatori di Forza Italia hanno mostrato cartelli in aula per chiedere la realizzazione dell'opera costringendo il presidente Casellati a sospendere la seduta: "Sì Tav - Non fermate l'Italia", si legge.



Di Maio: "Come se ne esce? E' tosta" - "Crisi di governo no. Ma vertice infruttuoso sì. Ci riproviamo oggi", ha affermato il leader del Movimento 5 Stelle e vicepremier Luigi Di Maio ad Affaritaliani.it, a proposito della riunione a Palazzo Chigi sulla Tav, che non ha portato ad alcuna decisione. Poi, alla domanda 'Come se ne esce?' Di Maio ha risposto: "E' tosta".



Salvini: "Eletto per sbloccare, spero si chiuda presto" - "Non sono stato eletto per bloccare ma per sbloccare". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini rispondendo a una domanda sulla trattativa per la Tav. "Ho le idee chiare - ha aggiunto il ministro dell'Interno - e spero che si chiuda più presto possibile". Poi a una domanda sulla tenuta del governo, Salvini ha risposto: "Assolutamente sì, l'esecutivo regge". Il leader della Lega ha ricordato di aver risposto così anche durante le campagne elettorali in Abruzzo e Sardegna: "Fra poco ci sono le elezioni comunali in Sicilia - ha aggiunto - e risponderò ancora così".



Chiamparino: "Il governo continua l'insopportabile manfrina" - "Da Palazzo Chigi emerge chiaramente che il governo Conte-Salvini-Di Maio è alla disperata ricerca di pretesti per uscire dalla paralisi in cui si è cacciato sulla Tav e continuare l'insopportabile manfrina". Lo ha affermato il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, commentando la nota di Palazzo Chigi sulla Torino-Lione. "Adesso cercano di coinvolgere i francesi e di scaricare su di loro le proprie responsabilità", ha aggiunto.