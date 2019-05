Taser, Salvini: "Bene la sperimentazione, al via da quest'estate"

La sperimentazione del taser, cioè la pistola a impulsi elettrici, "è in dirittura d'arrivo e ha dato esiti ampiamente positivi, quindi entro quest'estate si partirà con l'utilizzo di questo strumento". Lo annuncia Matteo Salvini al question time rispondendo a un'interrogazione della Lega. Il taser "è stato impiegato 60 volte - precisa il ministro dell'Interno -: in 46 casi dalla polizia, in 11 dai carabinieri e in tre casi dalla guardia di finanza".